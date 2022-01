Stand: 19.01.2022 12:11 Uhr Hannover kontrolliert Falschparker auf Gehwegen

In vielen Bereichen des Stadtgebiets Hannovers wird derzeit verstärkt kontrolliert, ob Autofahrer halbseitig auf Gehwegen parken. Ihnen drohen Geldstrafen in Höhe von mindestens 55 Euro. Lange war das Parken auf den Gehwegen gängige Praxis - vor allem in den dicht bewohnten und gut besuchten Stadtteilen wie der Innenstadt oder der Südstadt. Anfang November des vergangenen Jahres hat die Stadt Hannover ihren Bußgeldkatalog geändert, seitdem beträgt das Bußgeld für das halbseitige Parken auf den Gehwegen mindestens 55 Euro.

19.01.2022