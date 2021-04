Hannover hält an Plänen für Flughafen-Doppelspitze fest Stand: 14.04.2021 18:56 Uhr Die Stadt Hannover hat ihr Vorhaben verteidigt, bei der Flughafen GmbH künftig zwei Geschäftsführer beschäftigen zu wollen. Der Bund der Steuerzahler hatte den Plan zuvor kritisiert.

Trotz der Kritik hält die Stadt an ihren Plänen fest, am Flughafen Hannover-Langenhagen einen zweiten Geschäftsführer einzustellen. Der Aufsichtsrat habe im vergangenen Jahr intensiv beraten und sich dann für eine Doppelspitze entschieden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Das Management des Hannover Airport sei in den vergangenen Jahren deutlich komplexer geworden und die Anforderungen seien gestiegen. In anderen Unternehmen dieser Größe sei ein Vier-Augen-Prinzip zudem längst Standard.

Kritik vom Bund der Steuerzahler

Geplant ist laut Stadt, einen technischen und einen kaufmännischen Leiter (oder Leiterin) einzustellen. Das Gehalt werde entsprechend angepasst, das heißt: Sie sollen weniger verdienen als ein alleinverantwortlicher Geschäftsführer. Wie viel, stehe noch nicht fest. Unter anderem der Bund der Steuerzahler hatte scharf kritisiert, dass der Flughafen trotz coronabedingter Verluste und Kurzarbeit einen zweiten Geschäftsführer einstellen will. Dessen Jahresgehalt werde vermutlich eine Viertelmillion Euro betragen, so der Steuerzahlerbund.

