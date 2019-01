Stand: 23.01.2019 11:29 Uhr

Hannover führt gendergerechte Sprache ein

"Redepult" statt "Rednerpult", "Auskunft gibt" statt "Ansprechpartner" und "niemand" statt "keiner": Im Schriftverkehr der Stadtverwaltung Hannover sollen ab sofort nur noch geschlechtsumfassende Formulierungen verwendet werden. Grundlage dazu ist eine von der Stadt herausgegebene "Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache". Der Beschluss entspreche der neuen Gesetzgebung, nach der seit dem 1. Januar das dritte Geschlecht im Personenstandsregister geführt wird.

Vorname ersetzt "Herr" und "Frau"

Für die Bürger werden die Änderungen unter anderem in der Korrespondenz mit der Stadt sichtbar. Künftig sollen sie nicht mehr mit "Herr" und "Frau", sondern mit Vor- und Nachnamen angeredet werden. Auch die Formulierung "Sehr geehrte Damen und Herren" gehört laut der Empfehlung der Vergangenheit an. Wenn möglich, soll sie durch andere Anreden wie "Guten Tag" oder "Liebe Gäste" ersetzt werden. Eine Ausnahme könne aber gemacht werden, wenn dies in bestimmten Kontexten "(zurzeit noch) unangemessen" sei.

Schostok lobt neue Regelung

"Vielfalt ist unsere Stärke", sagte Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD). "Diesen Grundgedanken des städtischen Leitbilds auch in unserer Verwaltungssprache zu implementieren, ist ein wichtiges Signal und ein weiterer Schritt, alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen." Die neue Empfehlung gilt für den gesamten Schriftverkehr der Verwaltung und ist für die rund 11.000 Beschäftigten der Stadt verbindlich.

"Gender Star" als zweite Option

Ziel ist es, zum Beispiel durch die Benutzung des Plurals möglichst überall geschlechtsumfassende Formulierungen zu verwenden. Erst in zweiter Linie soll der "Gender Star" eingesetzt werden. Dieses Sternchen wird zwischen die maskuline und feminine Endung gesetzt, um den Geschlechterdualismus aufzuheben. Er ersetzt das bisher verwendete Binnen-I. Statt KollegInnen heißt es jetzt Kolleg*innen. Laut der Stadt Hannover wird der "Gender Star" beim Vorlesen durch eine kurze Atempause gekennzeichnet. So werde die Ansprache aller Geschlechter, auch jenseits der Kategorien Mann und Frau, gewährleistet.

Beispiele für die geschlechtergerechte Verwaltungssprache

Herr und Frau Müller → Max und Petra Müller

Rat der Psychologin → psychologischer Rat

Unterstützung eines Kollegen → kollegiale Unterstützung

Liebe Kolleginnen und Kollegen → Liebe Kolleg*innen

Rednerliste → Redeliste

Name des Antragstellers → (Ihr) Name

Verfasser → verfasst von ...

Wählerverzeichnis → Wählendenverzeichnis

jeder → alle

Lehrer → die Lehrenden

Bewerber sollten → Wer sich bewirbt, sollte ...

