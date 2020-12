Stand: 04.12.2020 16:45 Uhr Hannover bewirbt sich um den Evangelischen Kirchentag 2025

Hannover möchte den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 ausrichten. Die Verwaltung werde den Ratsgremien eine entsprechende Drucksache vorlegen, teilte die Stadt am Freitag mit. Viele Tausend Besucher würden dann nach Hannover kommen, um zu feiern, um kontrovers und sachlich über Religion und Religiosität, aber auch über Themen darüber hinaus zu diskutieren, so Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der Kirchentag wird voraussichtlich 25 Millionen Euro kosten. Geld dafür kommt unter anderem vom Land und von der Evangelischen Landeskirche. Der Deutsche Evangelische Kirchentag fand bereits 2005 in Hannover statt.

