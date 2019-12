Stand: 11.12.2019 16:41 Uhr

Hannover bewirbt sich um Automesse IAA

Der Messestandort Hannover hat spätestens seit dem Aus der Cebit einen Teil seines Glanzes eingebüßt. Die Chefetage der Deutschen Messe AG bemüht sich deshalb darum, neben der Hannover Messe und der Agritechnica das dritte internationale Topformat in die Stadt zu holen: die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die zweijährlich im Wechsel mit der IAA Nutzfahrzeuge stattfindet. Die Pkw-IAA ist eine der größten Automessen der Welt. Hannover hat sich darum nun offiziell beim Verband der Automobilindustrie (VDA) beworben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

IAA: Die neuen Konkurrenten Google und Microsoft NDR Info - 13.09.2019 06:14 Uhr Viele namhafte Konzerne sind nicht zur IAA 2019 gekommen - ein schlechtes Zeichen für die Automesse. Zudem sehen sich die etablierten Autobauer massiver Konkurrenz ausgesetzt.







Messe-Chef: Gelände in Hannover punktet mit 5G

Wenn eine Messe wie die IAA ausgeschrieben werde, dann sei es selbstverständlich, dass Hannover sich bewerbe, sagte Jochen Köckler, Chef der Deutschen Messe AG. Die Konkurrenz ist jedoch nicht ohne. Unter anderem haben Köln, Berlin und Hamburg Interesse am traditionsreichen Schaufenster der Autoindustrie, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Köckler sieht nach eigenen Angaben trotzdem Chancen, sich gegen diese Metropolen durchzusetzen - unter anderem durch das 5G-Netz auf dem Messegelände. Das ermögliche den Einsatz selbstfahrender Autos während des Messebetriebs auf den insgesamt zehn Kilometer langen Straßen des Geländes.

Entscheidung im Februar

Als Vorteil betrachtet Messechef Köckler auch, dass Hannover bereits seit Jahren die IAA Nutzfahrzeuge veranstaltet. Der Ausrichter VDA wisse damit, wie verlässlich man in der Landeshauptstadt arbeite. Ob ab 2021 auch die IAA Pkw auf der Visitenkarte der Messe AG steht, wird sich im kommenden Februar zeigen. Dann will der VDA entscheiden, welche Stadt den Zuschlag erhält. Die nächste IAA steht 2021 an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.12.2019 | 17:00 Uhr