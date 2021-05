Stand: 04.05.2021 08:56 Uhr Hannover bekommt neue Straßenbahnen

In Hannover sollen schon in wenigen Jahren neue Üstra-Bahnen über die Stadtbahngleise rollen. Im Rahmen eines Wettbewerbs wird ein Hersteller für die Antriebswagen und Waggons gesucht. Zunächst sollen ab dem übernächstem Jahr 42 Fahrzeuge gebaut werden. Die ersten von ihnen könnten dann 2025 im Linienverkehr eingesetzt werden. Insgesamt will die Üstra 275 neue Bahnen vom Typ TW 4000 anschaffen. 50 Prozent der Kosten übernimmt das Land.

