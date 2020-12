Stand: 09.12.2020 20:00 Uhr Hannover bekommt doch einen großen Weihnachtsbaum

Aus Kostengründen wollte die Stadt Hannover in diesem Jahr auf den großen Weihnachtsbaum vor der Marktkirche verzichten - jetzt kommt er doch. Möglich mache dies eine Spende, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Ein Unternehmen aus Hannover, das nicht genannt werden möchte, habe sich bereit erklärt, die rund 30.000 Euro für Beschaffung, Transport und Aufstellen des Baumes sowie die Ausstattung mit Leuchten zu übernehmen. Die 18 Meter hohe Nordmanntanne werde am Sonnabend aufgestellt, voraussichtlich ab kommenden Mittwoch könnten die 2.000 bis 2.300 Lampen dann wie gewohnt erstrahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2020 | 07:30 Uhr