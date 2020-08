Stand: 05.08.2020 12:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Zwei Verletzte nach illegalem Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen ist es am Dienstagabend in Hannover zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren den Beamten in der Innenstadt zwei Autos aufgefallen, die deutlich zu schnell fuhren. Sie verfolgten daraufhin die beiden Wagen. Während der eine anhielt, flüchtete der zweite Fahrer und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln, so dass die Beamten ihn aus den Augen verloren. Kurz darauf wurde in der Nähe ein Unfall gemeldet. Der Flüchtende war nach Angaben der Sprecherin beim Abbiegen mit einem anderen Wagen kollidiert. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. Der 27-jährige Unfallverursacher fuhr weiter, konnte aber kurz darauf von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2020 | 13:30 Uhr