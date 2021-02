Hannover: Zwei Obdachlose mit ätzender Flüssigkeit verletzt Stand: 12.02.2021 17:05 Uhr Unbekannte haben in Hannover in mindestens zwei Fällen Schnapsflaschen mit ätzender Füllung an Obdachlose verschenkt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verletzten sich beide Opfer dadurch die Speiseröhre. Ein 50-jähriger Mann musste mit schweren Verätzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden, ein 30-Jähriger kam mit leichten Verletzungen davon.

Videos 3 Min Frostiger Winter: Notunterkünfte für Obdachlose voll Viele Obdachlose sind der Kälte ausgeliefert. In Bremerhaven arbeitet die Stadt daher mit Hotels und Herbergen zusammen. (11.02.21) 3 Min

Ein Täter - oder mehrere?

Nach Angaben der Beamten ereigneten sich die Fälle in den Nächten auf den 21. Januar und den 6. Februar in der Innenstadt. Ein Mann schenkte den Obdachlosen jeweils eine Schnapsflasche, die wie das Produkt einer gängigen Wodkamarke aussah. Allerdings enthielten sie eine ätzende Flüssigkeit - oder waren zumindest damit versetzt. Ob der Täter in beiden Fällen identisch ist, war demnach noch unklar.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Zugleich verbreiteten die Beamten nach eigenen Angaben Warnungen in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Einsatzkräfte der Nachtschichten sollen künftig verstärkt auf verdächtige Vorgänge achten.

Weitere Informationen Wie kann ich Obdachlosen im Winter helfen? Bei Eiseskälte auf der Straße - das kann für Menschen ohne Bleibe lebensgefährlich sein. Wie sollten wir uns verhalten? (11.02.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.02.2021 | 17:30 Uhr