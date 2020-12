Stand: 27.12.2020 09:22 Uhr Hannover: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf dem Südschnellweg in Hannover sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr Hannover war eine 35-jährige Frau mit ihrem Auto liegen geblieben. Während sie auf den Pannendienst wartete, fuhr ein Wagen ungebremst von hinten in ihr Auto, so dass dieses etwa 100 Meter weit nach vorne geschoben wurde. Die Einsatzkräfte mussten die Frau schwer verletzt aus ihrem Wagen befreien. Auch der Unfallverursacher kam ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 08:00 Uhr