Stand: 18.09.2020 09:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Zwei Autos brennen in Tiefgarage

In Hannover ist am Freitagmorgen ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zwei Autos in Brand geraten sein. Die Löscharbeiten laufen noch. Personen in einem darüber liegenden Bürogebäude konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben, weil die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.09.2020 | 09:30 Uhr