Stand: 01.09.2022 07:29 Uhr Hannover: Zeugen retten Schwimmer vor Ertrinken

Aufmerksame Passanten haben einen Schwimmer in Hannover vor dem Ertrinken gerettet. Am Mittwochabend gegen 20 Uhr beobachteten Kanufahrer und eine Familie einen Mann, der im Bereich der Limmer Schleuse im Wasser untergegangen war - und nicht wieder auftauchte, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Zeugen sprangen sofort ins Wasser und zogen den Mann ans Ufer. Sanitäter mussten ihn wiederbeleben. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist nach Angaben der Einsatzkräfte weiter lebensbedrohlich.

