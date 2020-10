Stand: 01.10.2020 08:10 Uhr Hannover: Zehnjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein zehn Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wollte das Kind am Mittwochnachmittag eine Straße überqueren. Ein von links kommendes Fahrzeug habe der Junge noch vorbeifahren lassen. Dann sei er weitergelaufen, ohne auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten, so eine Sprecherin. Der Zehnjährige wurde von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

