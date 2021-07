Stand: 16.07.2021 08:44 Uhr Hannover: Wahl von neuer Dezernentin scheitert

Das Ampelbündnis im Rathaus von Hannover steckt offenbar in der nächsten Krise. Am Donnerstagabend sollte eine neue Wirtschafts- und Umweltdezernentin gewählt werden, doch die von den Grünen vorgeschlagene Kandidatin Anja Ritschel erhielt nicht genügend Stimmen. Insgesamt muss es innerhalb des Bündnisses mindestens drei Abweichler gegeben haben. Nach dem intensiven Streit um für Autofahrer gesperrte Straßen in der Innenstadt ist dies die nächste Krise des Bündnisses aus Grünen, SPD und FDP innerhalb weniger Wochen. In Kürze geht der Stadtrat in Sommerpause, im September sind Kommunalwahlen.

