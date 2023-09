Stand: 07.09.2023 18:32 Uhr Hannover-Vinnhorst: 33-Jähriger ertrinkt im Mittellandkanal

Ein 33-Jähriger ist am Mittwoch im Mittellandkanal in Hannover-Vinnhorst ertrunken. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Mann nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. An Land konnte er demnach auch nicht mehr wiederbelebt werden. Am Nachmittag waren die Einsatzkräfte von Passanten alarmiert worden, die auf den Mann im Kanal aufmerksam geworden sind. Ein Boot und auch Rettungstaucher hatten nach Angaben der Feuerwehr nach dem 33-Jährigen gesucht. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort. Laut Ermittlungen ist der Mann wahrscheinlich durch einen Unfall ertrunken. Ein Fremdverschulden liegt demnach laut Polizei nicht vor

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.09.2023 | 08:30 Uhr