Stand: 27.03.2024 20:38 Uhr Hannover: Vermisster 62-Jähriger in der Innenstadt angetroffen

Der seit Montagnacht von der Polizei Hannover gesuchte 62-Jährige ist am Mittwochabend in der Innenstadt angetroffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) von einem Passanten erkannt. Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte stellten daraufhin die Identität des Vermissten fest. Der 62-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

