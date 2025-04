Stand: 06.04.2025 10:09 Uhr Hannover: Vermisster 13-Jähriger ist wieder aufgetaucht

Der am Donnerstag als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Hannover ist wieder da. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Vater des Jungen am Samstag selbst die Polizei angerufen und die Rückkehr seines Sohnes gemeldet. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass ihn der Junge an der Ecke Haltenhoffstraße/Schaumburgstraße angesprochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der 13-Jährige jedoch nicht mehr vor Ort gewesen. Rund 45 Minuten später habe sich dann der Vater gemeldet und das Auftauchen des Jungen gemeldet, hieß es. Die Umstände seines Verschwindens sind laut Polizei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover