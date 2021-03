Stand: 11.03.2021 07:15 Uhr Hannover: Vermisste Frau mit Säugling wohlbehalten zurück

Seit einer Woche hatte die Polizei nach einer 30-Jährigen und ihrem Baby gesucht, nun sind Mutter und Kind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Nach einem Zeugenhinweis sei die junge Mutter in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkplatz in der Nähe ihrer Meldeadresse im Stadtteil Misburg angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch ihre kleine Tochter war bei ihr. Mutter und Tochter seien augenscheinlich wohlauf, so die Sprecherin. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht. Das Baby wurde von einer Clearingstelle vorübergehend in Obhut genommen, nach ihrer Vernehmung durfte auch die Mutter wurde die Wache wieder verlassen. Am vergangenen Donnerstag sollte sie das Baby und ihre beiden anderen Kleinkinder auf richterlichen Beschluss in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Daraufhin war die Frau mit dem Säugling geflüchtet. Sie habe der Polizei gesagt, dass sie noch Zeit mit ihrer Tochter verbringen wollte, so die Sprecherin. Ihren Angaben nach war der Frau unter anderem wegen psychischer Auffälligkeiten das Sorgerecht vorübergehend entzogen worden. Ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder waren vor einer Woche in die Obhut des Jugendamtes gekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.03.2021 | 08:30 Uhr