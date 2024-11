Stand: 05.11.2024 09:19 Uhr Verletzter mit Bauchwunde in Hannover gefunden - Mann stirbt

In Hannover-Ricklingen ist am Montagabend ein Mann mit einer Bauchwunde entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von Passanten in der Nähe des Ricklinger Kreisels aufgefunden. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Dort sei er wenig später gestorben, sagte ein Sprecher. Ob der Mann Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls wurde, war zunächst unklar. Die Leiche soll nun obduziert werden. Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, ist auch seine Identität nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.11.2024 | 06:30 Uhr