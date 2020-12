Stand: 11.12.2020 08:15 Uhr Hannover: Verletzter am Kröpcke - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hannover sucht Zeugen, die Hinweise zu einem schwer verletzten Mann am Kröpcke geben können. Nach Angaben eines Sprechers hatten Passanten den 66-Jährigen am Mittwochmittag auf einem Treppenabsatz an der Stadtbahnstation gefunden. Der Verletzte war nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten versuchen nun zu klären, was vorgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 28 20 zu melden.

