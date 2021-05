Stand: 18.05.2021 09:31 Uhr Hannover: Urteil gegen mutmaßliche Waffenhändlerin erwartet

55 Schusswaffen, explosionsfähiges Material und mehr als 1.000 Schuss Munition: Das alles soll eine Frau auf ihrem Grundstück in Barsinghausen versteckt haben. Seit Ende März steht sie deshalb in Hannover vor dem Landgericht. Heute wird das Urteil erwartet. Die Anklage wirft der Rentnerin vor, dass sie versucht hat, die Waffen und Waffenteile zusammen mit ihrem Ehemann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Gegen den Mann läuft ein gesondertes Verfahren. Er war Ende vergangenen Jahres in Spanien festgenommen worden und soll zu einer Waffenschieberbande gehören. Für seine Frau hat die Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft gefordert, die Anwälte der Angeklagten haben auf Freispruch plädiert.

