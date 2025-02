Stand: 10.02.2025 12:56 Uhr Hannover: Unfall in Üstra-Tunnel - Mann von Stadtbahn angefahren

Nach einem Unfall in einem U-Bahntunnel kam es im Stadtbahnverkehr in Hannover am Montagmorgen zu großen Problemen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine Bahn der Linie 1 einen Mann erfasst. Er war demnach zu Fuß im U-Bahntunnel zwischen den Stationen Aegidientorplatz und Kröpcke unterwegs. Laut der Sprecherin wurde der Mann bei dem Unfall leicht verletzt. Zunächst hatte die Polizei von einer schweren Verletzung gesprochen. Die betroffene Strecke musste rund eine Stunde gesperrt werden. Dann konnte der Stadtbahnverkehr nach Angaben eines Üstra-Sprechers wieder anlaufen, es kam aber noch zu leichten Verzögerungen.

