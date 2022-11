Stand: 16.11.2022 13:30 Uhr Hannover: Unbekannter vergisst Drogen auf Toilette im Zug

In einem Intercity (IC) auf dem Weg von Amsterdam nach Hannover hat das Reinigungspersonal am Dienstag ein auffälliges Paket gefunden. Es lag nach Angaben der Bundespolizei im Mülleimer auf der Bordtoilette. Wie sich später herausstellte, enthielt es 223 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von knapp 27.000 Euro. Im Hauptbahnhof Hannover übergab das Zugpersonal das Paket an die Bundespolizei. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und ermitteln nun, wer aus welchem Grund das Kokain im Zug liegen gelassen hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr