Stand: 19.11.2023 14:58 Uhr Hannover: Unbekannter überfällt Tankstelle im Sahlkamp

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp eine Tankstelle überfallen. Der Unbekannte bedrohte einen 20-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit der Beute sei der maskierte Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Gesucht wird ein etwa 20 Jahre alter und circa 1,80 Meter großer, schlanker Mann. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0511) 109-55 55 entgegen.

