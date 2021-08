Stand: 04.08.2021 19:23 Uhr Hannover: Unbekannte stehlen zivilen Polizei-Dienstwagen

Unbekannte haben in Hannover einen zivilen Dienstwagen der Polizei gestohlen. Die Täter seien nach den bisherigen Ermittlungen in der Nacht auf Sonntag in das von der Polizei genutzte Gebäude eingedrungen, teilten die Beamten mit. Dabei seien verschlossene Türen mit roher Gewalt geöffnet und der Schlüssel des dunkelblauen Kombis mitgenommen worden. Der Wagen habe im Innenhof gestanden. Auch das verschlossene Rolltor sei gewaltsam geöffnet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise. Im Fall einer Polizeikontrolle mit einem dunkelblauen Ford Kombi solle man in Zweifelsfällen den Notruf wählen oder die nächste Dienststelle aufsuchen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2021 | 06:30 Uhr