Stand: 04.09.2023 16:50 Uhr Hannover: Unbekannte stechen 27-Jährigen nieder und flüchten

In Hannover-Stöcken ist am Montagmittag ein 27-Jähriger verletzt worden. Laut Polizei haben ihn zwei bislang unbekannte Männer mit einem Messer angegriffen. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten nach Polizeiangaben im Anschluss in einem Auto mit Mainzer Kennzeichen flüchten. Die Polizei fahndet nun nach ihnen und ermittelt wegen versuchten Totschlags. Zum Tatmotiv liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor.

