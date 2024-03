Stand: 14.03.2024 06:39 Uhr Hannover: Üstra stellt rund 300 neue Fahrkartenautomaten auf

Die Verkehrsbetriebe Üstra beginnen in dieser Woche in Hannover damit, in den Tunnelstationen neue Fahrkarten- und Serviceterminals aufzustellen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens ersetzen die neuen Automaten alte Geräte. Sie seien im Vorfeld bereits an der Station Kröpcke in der Innenstadt getestet worden. Die neuen Terminals gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Bargeld-Annahme. In einem ersten Schritt werden zunächst 21 Serviceterminals aufgestellt. Insgesamt will die Üstra in diesem Frühjahr 294 neue Fahrkartenautomaten installieren. Den Angaben zufolge haben sie einige neue Funktionen: Wenn man sein Ziel eingebe, werde auf einer interaktiven Karte der Weg dorthin angezeigt, außerdem eine Liste mit Umstiegen und der vorgesehenen Dauer. Zudem würden die nächsten Abfahrten in Echtzeit angezeigt, so das Unternehmen.

