In Hannover haben Unbekannte mehrere Autos beschmiert, dabei handelt es sich um drei E-Autos der Marke Tesla. Die Täter besprühten nach Angaben der Polizei im Stadtteil Bemerode auch Briefkästen, Garagen und Hauswände mit Parolen. Diese richteten sich teilweise direkt gegen den Tesla-Chef Elon Musk, der US-Präsident Trump berät und der im Bundestagswahlkampf zur Wahl der AfD aufgerufen hatte. Es werde noch in alle Richtungen ermittelt, sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin NDR 1 Niedersachsen. Symbole würden aber darauf hindeuten, dass sich die Sprüher der Linken Szene zuordnen könnten. Der Staatsschutz sei eingeschaltet. Die Täter waren offenbar in der Nacht zu Montag unterwegs. Wie hoch der Schaden ausfällt, kann die Polizei nicht sagen.

