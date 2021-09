Stand: 06.09.2021 07:57 Uhr Hannover: Tausende Besucher bei Veranstaltungen am Wochenende

Mehrere Veranstaltungen haben am Wochenende in Stadt und Region Hannover Tausende Besucherinnen und Besucher angelockt. Zur Kunst-Aktion "Zinnober" in 72 Galerien, Ateliers und Kunstvereinen kamen laut Stadt rund 16.000 Besucher. Beim Entdeckertag haben rund 6.000 Menschen die Touren und Angebote genutzt - insgesamt rund 30 über die gesamte Region Hannover verteilt. Und auch die Macher des Maschsee-Triathlons waren zufrieden: Nach einem Jahr Corona-Pause sei der Neustart geglückt und alle Wettbewerbe mit jeweils 500 Starterinnen und Startern komplett ausgebucht gewesen.

06.09.2021