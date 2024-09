Hannover: Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag 2024

Stand: 11.09.2024 12:39 Uhr

Am 14. September findet in Hannover der Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag statt. An diesem Tag sollen Besuchende Einblicke in die Landespolitik bekommen. Auch der NDR stellt sich vor.