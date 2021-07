Stand: 05.07.2021 19:43 Uhr Hannover: Tablets für alle Lehrkräfte an städtischen Schulen

Alle knapp 4.700 Lehrkräfte an den städtischen Schulen in Hannover bekommen noch vor den Sommerfereien ein Tablet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Dafür stehe Fördergeld des Landes in Höhe von knapp 2,5 Millionen Euro bereit, hieß es. Das Geld kommt aus dem "Digitalpakt Schule". Angeschafft werden iPads. Sie hätten sich als gutes Unterrichtswerkzeug bewährt, hieß es. Die Schulen in Hannover, die bereits mit mobilen Endgeräten arbeiten, setzten sie als bevorzugtes Endgerät ein. Um künftig die Infrastruktur passend aufbauen zu können, sei es wichtig, dass alle Schulen standardmäßig die gleichen Endgeräte benutzen, hieß es aus dem zuständigen Bildungsdezernat. Den Angaben zufolge bekommen die Schulen von der Schulverwaltung eine Anleitung für die Einrichtung der Geräte und Musterleihverträge. Außerdem können sie beim Medienzentrum der Region Hannover beziehungsweise beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung Schulungen buchen.

