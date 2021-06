Stand: 03.06.2021 10:33 Uhr Hannover-Südstadt: Frau greift zwei Kinder mit Messer an

Eine 18 Jahre alte Frau hat zwei Kinder auf einem Spielplatz in Hannover mit einem Küchenmesser attackiert. Nach Angaben der Polizei ging sie am Mittwoch gegen 18 Uhr im Stadtteil Südstadt auf die beiden Zehnjährigen los. Die Kinder flüchteten und versteckten sich Passanten erkannten die Situation, alarmierten die Polizei und stellten sich der Angreiferin in den Weg. Zwei Frauen gelang es schließlich, der 18-Jährigen das Messer abzunehmen. Die Polizei nahm die Angreiferin fest. Verletzt wurde niemand. Da die Beschuldigte einen verwirrten und psychisch kranken Eindruck machte, wurde sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.06.2021 | 11:33 Uhr