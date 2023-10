Stand: 27.10.2023 22:20 Uhr Hannover-Südstadt: Fahrgäste retten Verletztem das Leben

Am Freitagabend hat sich in Hannover ein schwerer Unfall mit einem Linienbus der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra ereignet. Gegen 19 Uhr hätten Zeugen der Regionsleitstelle gemeldet, dass ein Bus in der Mainzer Straße im Stadtteil Südstadt einen Fußgänger erfasst habe. Der Mann erlitt dabei laut Feuerwehr so schwere Verletzungen, dass er reanimiert werden musste. Fahrgäste des Busses hätten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wiederbelebt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Eine Notfallseelsorgerin betreute die Ehefrau des Verletzten, die den Unfall unmittelbar mitbekommen hatte, sowie den Busfahrer und die Fahrgäste. Der unverletzte Busfahrer kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar. Die Retter seien mit acht Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz gewesen.

