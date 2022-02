Stand: 17.02.2022 20:19 Uhr Hannover: Streit um Mini-Schwein in der Wohnung vor Gericht

Weil ein Mann in Hannover ein Mini-Schwein in seiner 35 Quadratmeter großen Mietwohnung hält, will seine Vermieterin ihn aus Wohnung klagen. Am Donnerstag hat sich das Amtsgericht in der Landeshauptstadt mit dem Fall beschäftigt. Der zivile Rechtsstreit endete in einem Vergleich: Der 38-Jährige erklärte sich bereit, bis Ende August das Appartement zu räumen - und sein Schwein "Bruce" mitzunehmen. Die Vermieterin hatte glaubhaft angeführt, der Mieter habe das Schwein unerlaubt angeschafft. Außerdem nannte sie weitere Kündigungsgründe. Der Schweinehalter dagegen erklärte, er habe die Hausverwaltung über das Haustier informiert. Zudem halte er es aus therapeutischen Gründen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.02.2022 | 06:30 Uhr