Stand: 12.05.2023 17:25 Uhr Hannover: Streit eskaliert im Hauptbahnhof - zwei Verletzte

Am Hauptbahnhof Hannover ist am frühen Freitagmorgen ein Streit eskaliert, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Wie die Bundespolizei mitteilte, sind drei Männer im Alter von 21, 31 und 43 Jahren bei einem Drogendeal aneinander geraten. Zunächst sei es zu einer Schlägerei gekommen, bevor der 21-Jährige ein Messer gezückt und auf den 43-Jährigen eingestochen habe. Laut Polizei haben die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Männer festgenommen und sie auf eine Wache gebracht. Den Angaben zufolge erlitt der 43-Jährige eine Stichwunde am Ohr und der 21-Jährige eine Schulterverletzung. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Gegen alle drei Männer wird nun laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

