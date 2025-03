"Stoppt Gendern in Niedersachsen": Initiative ist gescheitert Stand: 27.03.2025 16:30 Uhr Die Volksinitiative "Stoppt Gendern in Niedersachsen" ist gescheitert. Nach Angaben des Landeswahlleiters wurden innerhalb der Jahresfrist nicht genug Unterschriften eingereicht.

Die Initiatorinnen und Initiatoren haben den Angaben zufolge bis zum 7. März 21.665 gültige Unterschriften vorgelegt. Damit sich der Landtag mit dem Thema befasst, sind jedoch 70.000 Stimmen von Wahlberechtigten notwendig, wie der Niedersächsische Landeswahlleiter am Donnerstag mitteilte.

Initiative forderte Verbot von Gendern an Schulen

Mit der Initiative wollten die Initiatoren erreichen, dass in den Behörden und Bildungseinrichtungen des Landes keine Gender-Sonderzeichen mehr verwendet und auch in der internen und externen Kommunikation darauf verzichtet wird. Auch öffentliche Unternehmen und die niedersächsischen Rundfunkeinrichtungen wie der NDR sollten sich an diese Vorgaben halten. Die aktuelle Regelung in Niedersachsen besagt, dass an Schulen Gendern nicht als Fehler gewertet werden darf.