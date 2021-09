Hannover-Stöcken: Leichnam von 53-Jähriger wird obduziert Stand: 20.09.2021 11:33 Uhr Der Leichnam einer 53 Jahre alten Frau wird von Rechtsmedizinern untersucht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Ein 46 Jahre alter Nachbar hatte die Frau am Sonntagabend in Hannover im Stadtteil Stöcken gefesselt auf dem Boden liegend entdeckt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Leichnam der Frau wurde am Montagvormittag zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht, um die Todesursache und den Zeitpunkt des Todes festzustellen, wie die Polizei mitteilte.

Wohnung auch als Bordell benutzt

Die Spurensicherung habe über Nacht in der Wohnung gearbeitet, sagte die Polizeisprecherin. Die Frau nutzte ihre Wohnung den Angaben zufolge nicht nur privat, sondern auch als Bordell. Das wohl letzte Lebenszeichen der 53-Jährigen gab es den Angaben zufolge kurz vor der Tat.

