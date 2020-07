Stand: 11.07.2020 08:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Stichflamme verletzt Restaurant-Gäste

Bei einem Brandunfall in einem Restaurant in der Altstadt von Hannover sind am Freitagabend sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr gab es in dem Restaurant eine Stichflamme, als ein Mitarbeiter einen Ethanol-Kamin nachfüllen wollte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Drei von ihnen erlitten den Angaben zufolge mittelschwere Brandverletzungen, die anderen vier wurden leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

