Hannover: Stadtrat streitet über Fahrrad-Verkehrsprojekt Stand: 30.06.2021 09:55 Uhr In Hannovers Ratskoalition gibt es laut Medienberichten Streit über ein geplantes Modellprojekt zur Fahrrad-Verkehrspolitik. SPD und FDP fühlen sich nicht genug informiert von Oberbürgermeister Onay.

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) am Mittwoch berichtet, geht es dabei um die geplanten "Experimentierräume" - ein Modellprojekt, für das auf einigen Straßen Auto-Fahrstreifen zeitweise für Radfahrende reserviert werden sollen. FDP und SPD werfen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor, dass die Stadtspitze nicht ausreichend über die Änderungen informiert habe. Laut HAZ hatte die Stadtverwaltung das Vorhaben jedoch bereits im Mai einem Beirat präsentiert, in dem auch Anwohner vertreten sind.

UMFRAGE Mögliche Antworten Sollen Radfahrer in den Städten mehr Platz bekommen? Ja, ich bin dafür! Nein, ich bin dagegen! Weiß nicht. Abstimmen Ergebnisse

Mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger

Die Pläne sehen vor, dass mehrere Straßen in Hannovers Innenstadt ab der kommenden Woche vorerst für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Stadt will in diesen sogenannten Experimentierräumen Platz für Fußgänger und Radfahrer sowie Orte für Aktivitäten und zum Verweilen schaffen. Außerdem sollen diese Straßen umgestaltet werden.

