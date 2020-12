Stand: 07.12.2020 12:43 Uhr Hannover: Stadt sieht keine Chance für Weihnachtsmarkt

Die hannoversche Stadtverwaltung sieht weiter keine Chance auf einem kleinen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Alle entsprechenden Angebote seien bis zum 20. Dezember nicht möglich, so ein Sprecher. So dürften momentan keine Karussells aufgebaut werden. Getränke- und Essens-Stände seien wegen Maskenpflicht in den Fußgängerzonen Hannovers nicht umsetzbar. Denkbar sei eine Art Wintermarkt in der Zeit nach Weihnachten. Dafür hatte sich der Wirtschaftsausschuss ausgesprochen. In Hameln hatte die Stadt 15 Stände in der Innenstadt erlaubt, an denen zum Beispiel Kunsthandwerk verkauft wird.

