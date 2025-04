Stand: 11.04.2025 14:54 Uhr Hannover: Spezial-Trucks schließen Geothermie-Untersuchung ab

Über zwei Wochen waren sogenannte Vibro-Trucks in Hannover unterwegs und haben den Boden auf geeignete Orte für eine neue Erdwärme-Anlage überprüft. Jetzt seien diese Untersuchungen abgeschlossen, teilte Energieversorger enercity mit. Der erkundete Standort eigne sich für das innovative Verfahren und der genaue Verlauf der über 3.000 Meter tiefen Bohrpfade könne nun fertiggestellt werden. Bei der "Eavor Loop"-Technik handelt es sich um eine Methode aus Kanada. Die Wärme aus der Tiefe des Bodens wird genutzt und zirkuliert in einem geschlossenen Rohrsystem. Das funktioniere ähnlich wie in einer Lavalampe, sagte ein Sprecher von enercity dem NDR Niedersachsen. Bis 2027 sollen rund 20 Prozent der Haushalte im Hannoverschen Stadtbereich mit Erdwärme beheizt werden.

Weitere Informationen Geothermie: Weltweit tiefste Bohrung in Finnland Finnland hat besonders ehrgeizige Klimaziele. Um diese zu erreichen setzt die Regierung auch auf Erdwärme. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Hannover Energie