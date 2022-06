Hannover: Sperrung des Südschnellwegs nach Lkw-Brand Stand: 03.06.2022 16:25 Uhr Nach dem Brand eines Lastwagens auf der B65 in Hannover muss dort bis in den Abend hinein mit Problemen gerechnet werden. Die Fahrbahn ist durch das Feuer erheblich beschädigt worden.

Eine Spur der Fahrbahn wird derzeit abgefräst und anschließend neu aufgetragen. Nach Polizeiangaben waren ein Lastwagen und ein mit Reifen beladener Anhänger am Abend zwischen Brabeckstraße und Höversche Straße in Flammen aufgegangen. Am frühen Freitagmorgen brannte es dann erneut, sodass die Feuerwehr wieder anrücken musste. Der 53-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

Südschnellweg stundenlang gesperrt

Der Südschnellweg war aufgrund der Aufräumarbeiten im Bereich zwischen der Brabeckstraße in Bemerode und der Höversche Straße in Stadtteil Anderten am Freitag stundenlang gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder geöffnet - allerdings nur auf einem Fahrstreifen. Die Polizei rät Autofahrern am Freitagnachmittag dazu, das Gebiet weiträumig umfahren. Auch die Buslinien 123 und 124 der Üstra fahren aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zwei im Gebiet liegende Haltestellen derzeit nicht an, das teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag via Twitter mit.

