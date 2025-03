Hannover: Soli-Demo für Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu Stand: 23.03.2025 16:17 Uhr Seit Tagen gibt es in der Türkei Proteste gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Auch in Hannover versammelten sich am Samstag etwa 450 Menschen zu einer Kundgebung.

Die Solidaritätsaktion für den CHP-Politiker İmamoğlu ist am Nachmittag friedlich verlaufen, wie die Polizei mitteilte. Einige Demonstrantinnen und Demonstranten hielten Türkei-Fahnen in die Luft. Auf der Kundgebung sprach unter anderem Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Die SPD verstehe sich als Schwesterpartei der türkischen CHP. Bundestagsabgeordneter Ahmetovic sagte, man stehe an der Seite İmamoğlus.

Schmalstieg: Erdogan habe in der EU nichts zu suchen

Auch Herbert Schmalstieg, Hannovers früherer Oberbürgermeister, war vor Ort. Er verurteilte die Festnahmen mehrerer CHP-Bürgermeister und sagte, dass der Bund und die EU dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die rote Karte zeigen sollten. "So einer hat in der EU nichts zu suchen und Demokratie muss wieder hergestellt werden in der Türkei", so Schmalstieg. Andernfalls nehme ganz Europa Schaden. Inzwischen hat ein türkisches Gericht Untersuchungshaft für den Oppositionspolitiker İmamoğlu angeordnet.

