Hannover: Seniorin stirbt nach Raubüberfall an Weihnachten Stand: 25.12.2022 15:27 Uhr Nach einem Raubüberfall in Hannover ist am Sonntag eine 84 Jahre alte Frau gestorben. Die Polizei sucht die mutmaßliche Täterin und bittet um Hinweise.

Den Angaben zufolge wollte die Seniorin an Heiligabend gegen Mittag ihre Wohnung verlassen. Im Hausflur stand bereits die mutmaßliche Täterin. Als die 84-Jährige wieder in ihre Wohnung ging, kam die Frau hinterher und trat der Seniorin gegen die Hüfte, was sie zu Fall brachte. Die Täterin ging durch die Wohnung und flüchtete schließlich. Über den Hausnotruf konnte die Seniorin die Feuerwehr rufen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Folgetag an ihren Verletzungen.

Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge

Ob die Täterin etwas erbeutet hat, ist bislang nicht bekannt. Sie wird als etwa 1,70 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Sie hat den Beschreibungen zufolge mittelblondes, schulterlanges Haar und trug helle Kleidung. Die Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

