Hannover: Senior attackiert Kinder mit Pfefferspray

Ein 82 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Hannover zwei Kinder mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei meldete, spielten die neun und elf Jahre alten Kinder im Stadtteil Sahlkamp in einer Tiefgaragenzufahrt - offenbar zum Ärger des Seniors. Als der 82-Jährige die Heranwachsenden ansprach, entspann sich ein Wortgefecht, das schließlich eskalierte. Der Elfjährige wurde dabei an der rechten Wange getroffen, sein jüngerer Spielgefährte bekam nur wenige Spritzer ab. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Bei der Durchsuchung des Mannes stieß die alarmierte Polizei auf das Pfefferspray, das von den Beamten sichergestellt wurde. Der 82-Jährige erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

