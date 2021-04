Stand: 12.04.2021 08:14 Uhr Hannover-Seelhorst: Polizei löst illegale Party auf

In Hannover-Seelhorst ist am Wochenende eine unerlaubte Feier eskaliert. Laut Polizei hatten sich Anwohner beschwert, dass es in einer Wohnung zu laut war. Als die alarmierten Einsatzkräfte die Feiernden überprüfen wollten, leisteten ein 30-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 28 und 35 Jahren heftigen Widerstand. Sie versuchten, die Polizisten zu schubsen und zu schlagen. Die drei Personen wurden vorübergehend festgenommen. Gegen sie wird wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands ermittelt. Außerdem erwarten sie und vier weitere Gäste der Feier Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln.

