Hannover: Schwerverletzter bei Stadtbahn-Unfall

In Hannover ist am Mittag gegen 12.45 Uhr eine Stadtbahn der Fahrgastbetriebe Uestra mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke der Linie 10 kurz vor der Haltestelle Ehrhardstraße in Fahrtrichtung Ahlem. Der Zug entgleiste, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Polizei meldet vier Leichtverletzte

Als die Stadtbahn in die Haltestelle Ehrhardstraße einfahren wollte, querte der Lastwagen die Gleise von links. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer des Lkw hat sich laut Feuerwehr schwerere Verletzungen zugezogen. Er befreite sich selbständig aus seinem Fahrzeug und kam in eine Klinik. Die Stadtbahn-Fahrerin erlitt einen Schock und ebenso wie eine Passagierin leichte Blessuren.

Bergung gestaltet sich schwierig

Der vordere Wagon der Stadtbahn ist durch den Zusammenprall mit dem Kleinlaster aus dem Gleisbett gesprungen und auf die Kreuzung Heisterbergallee/Carlo-Schmid-Allee gerutscht. Aktuell versuchen Uestra-Mitarbeiter, die Bahn auf die Schienen zurückzuziehen. Sie erhoffen sich offenbar, dass der vordere Teil durch Zurücksetzen wieder in die Gleise springt. Gelingt das nicht, muss schweres Gerät anrücken. Dadurch würden die Arbeiten vermutlich bis in den Abend dauern.

Uestra richtet Schienenersatzverkehr ein

Wegen des Unfalls verkehrt die Linie 10 momentan nur zwischen Hannover Hauptbahnhof/ZOB und der Haltestelle Brunnenstraße. Fahrgäste nach Ahlem können an der Haltestelle Küchengarten auf der Limmerstraße in die Buslinie 120 umsteigen. Zwischen den Haltestellen Brunnenstraße und Endpunkt Ahlem ist inzwischen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

