Stand: 31.07.2020 09:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hannover: Schmerzensgeld für Bierbike-Zapfer

Ein Betreiber von Bierfahrrädern in Hannover muss einem früheren Zapfer Schmerzensgeld zahlen. Der Angestellte war nach Angaben des Amtsgerichts 2019 am Ende eines Junggesellenabschieds von dem Rad gestürzt. Dabei war er laut Urteil nicht richtig abgesichert. Sein Chef hätte einen Gurt installieren müssen, so die Ansicht der Richter. Allerdings treffe den zum Ende der Tour angetrunkenen Zapfer eine Mitschuld. Deshalb sprach das Gericht ihm das verlangte Schmerzensgeld nicht in voller Höhe zu. (Az.: 512 C 15505/19)

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.07.2020 | 06:30 Uhr