Stand: 18.12.2020 14:21 Uhr Hannover: S-Bahn-Verkehr läuft nach Schadensbehebung wieder

Ein Schaden an einer Oberleitung hat bis Freitagvormittag den S-Bahn-Verkehr am Hauptbahnhof Hannover behindert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnten die S3 und die S7 nicht in Hannover-Kleefeld halten, die S6 zwischen Celle und Lehrte fiel zeitweise komplett aus. Reisende mussten auf andere Züge ausweichen. Der Schaden konnte nun behoben werden, sagte eine Bahn-Sprecherin gegenüber NDR.de. Am Donnerstagnachmittag war ein Intercity am Bahnhof in Hannover liegen geblieben, nachdem ein Vogelschlag die Oberleitung zerstört hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.12.2020 | 17:00 Uhr