Stand: 04.11.2020 09:00 Uhr Hannover Rück rechnet mit Gewinn von über 800 Millionen Euro

Der Rückversicherer Hannover Rück erwartet trotz der Corona-Krise in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als 800 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens peilt der Vorstand für 2021 sogar einen Überschuss von rund 1,2 Milliarden Euro an. Hannover Rück hatte seine ursprüngliche Gewinnprognose in derselben Höhe für 2020 wegen der Pandemie im Frühjahr zurückgezogen. Den Aktionären stellte der Vorstand für 2020 eine Basisdividende von vier Euro in Aussicht - das ist genauso viel wie im Vorjahr. 2019 hatte der weltweit drittgrößte Rückversicherer knapp 1,3 Milliarden Euro verdient.

